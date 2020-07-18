Басков — о подписании Колячонка: мечтал увидеть, как воспитанники клуба играют в КХЛ
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с Владиславом Колячонком.
«Очень скоро, в августе мы отпразднуем 15-летие СДЮШОР БФСО «Динамо». Наша школа совсем молодая, фактически, Дерябин – это первое поколение динамовцев, а Толопило и Колячонок – второе. Но за это короткое время мы прошли огромный путь – до драфта НХЛ и контрактов с главной командой системы – «Динамо-Минск». Это очень важно для всех динамовцев и для меня лично, ведь я многие годы работал в СДЮШОР БФСО «Динамо» и мечтал, что когда-нибудь увижу, как наши воспитанники выходят на лёд в матчах КХЛ, играют за национальную сборную и выводят отечественный хоккей на новый уровень», — приводит слова Баскова официальный сайт ФХРБ.
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