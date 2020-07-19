Наумов: про Коваленко можно прочитать такую ругань, что уши вянут

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о работе Профсоюза игроков КХЛ.
«Много лет нахожусь в российском хоккее и всегда чувствовал поддержку этой организации. Были ситуации, когда возникали проблемы с соблюдением контракта, и общение с лидером профсоюза Андреем Коваленко мне помогло.
Лично меня огорчает, что вокруг нашего профсоюза много дилетантских разговоров. Особенно со стороны игроков, кто вышел из организации и поддаётся на какие-то провокации. Нужно понимать, что у профсоюза – своя работа, у агентов – своя, и они необходимы друг другу.
Как это происходит в НХЛ, где агенты сражаются за контракт игрока, а профсоюз – за его соблюдение. Хотя даже там мы видим, как профсоюзу тяжело. Но, обратите внимание, никакой критики в прессе за экстремальный календарь и эскроу мы не видим. А у нас про Коваленко, чемпиона, уважаемой в корпорации личности, человека с характером, можно прочитать такую ругань, что уши вянут.
Считаю, в новых мировых реалиях люди хоккея должны быть корпорацией. Чем сильнее в КХЛ будут агентское сообщество, профсоюз, тем проще будет игрокам, тренерам и хоккею в целом», – цитирует Наумова Russia-Hockey.
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