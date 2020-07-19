Швейцарская лига планирует начать сезон-2020/2021 с ограничением посещаемости в 60%

Швейцарская лига планирует начать сезон-2020/2021 с ограничением посещаемости из-за коронавируса.
«Концепция безопасности должна быть разработана для каждой арены. И затем можно определить, какой процент вместимости стадиона может быть использован. Предполагаю, можно будет соблюдать все правила безопасности и использовать около 60% вместимости арен», – сказал глава лиги Денис Ваучер.
Таким образом, самый посещаемый клуб Европы «Берн» сможет привлечь 10 218 зрителей при вместимости арены 17 030. Директор «медведей» Марк Люти считает, что формула 60% была бы подходящим решением для экстренных случаев.
Старт нового сезона запланирован на 18 сентября. Он будет отложен, если на хоккей распространится принятое в футболе ограничение – не более 1000 зрителей на матче. В последние годы чемпионат Швейцарии лидирует в Европе по показателю средней посещаемости. В сезоне-2019/2020 она составила 7074 зрителя в матче.
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