Артём Сергеев: задачи – попадать в сборную и помочь ЦСКА добиться наивысшей цели

Защитник Артём Сергеев высказался после перехода в ЦСКА из «Салавата Юлаева», поделившись ожиданиями от нового сезона КХЛ.
«Соскучился по ЦСКА. Увидел знакомые лица, ребят, с кем играл и которых знаю. Эмоции отличные. Главные задачи – помочь команде добиться наивысшей цели и, соответственно, развиваться самому и попадать в сборную.
С тренерским штабом знаком. С Игорем Валерьевичем Никитиным и Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем до этого работал. С Евгением Геннадиевичем Корешковым тоже работал. Всё привычно.
А нашим дорогим болельщикам хочу сказать, что мы вас ждём, готовы радовать игрой и будем стараться побеждать в каждом матче», – цитирует Сергеева пресс-служба «армейского» клуба.
27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.
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