Кулик — о сборах у Знарка: страшновато. И во второй раз не меньше, чем в первый

Защитник «Спартака» Евгений Кулик рассказал, как поддерживал форму во время карантина из-за коронавируса, и поделился ожиданиями от предсезонных сборов под руководством Олега Знарка.

«Весной была операция, поэтому делал элементарные упражнения по рекомендации врачей, чтобы эти упражнения были безопасными для здоровья. Конечно, это не стопроцентная подготовка, тем более в условиях, которые у нас в этом году. По возможности старался заниматься и себя не запускать, чтобы быть более-менее готовым к командному сбору.

Страшновато. И во второй раз не меньше, чем в первый, потому что сборы очень тяжёлые. Конечно, волнение присутствует от того, что предстоит тяжёлая, изнуряющая работа. Но это наша профессия, как говорится, кто на что учился. Что поделать, никуда от этого не денешься, придётся терпеть и работать», – цитирует Кулика пресс-служба московского клуба.