Экс-голкипер «Авангарда» Костин пополнил состав «Дизеля»
Бывший голкипер «Авангарда» Денис Костин заключил контракт с «Дизелем», информирует официальный сайт пензенского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Большую часть сезона-2019/2020 25-летний голкипер провёл в клубе-партнёре ВХЛ «Ижсталь». За «Авангард» в КХЛ провёл два матча, сыграв в общей сложности 20 минут 14 секунд. В составе «Ижстали» Костин принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, пропуская в среднем за матч 2,30 шайбы и отражая 92,5% бросков.
Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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