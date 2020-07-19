Форвард «Вашингтона» Том Уилсон провёл двусторонний матч с микрофоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» показал, как нападающий Том Уилсон провёл двусторонний матч. «Красные» победили «белых» со счётом 3:1, единственный гол за «белых» забил российский нападающий Александр Овечкин, ему ассистировали Уилсон и Евгений Кузнецов.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».