Рафиков: Денисенко ─ одарённый парень, у него неплохие шансы заиграть за океаном

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал решение форварда Григория Денисенко продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз». 19-летний хоккеист поставил подпись под трёхлетним контрактом новичка.

«Гриша – талантливый, одарённый парень. Думаю, у него неплохие шансы заиграть за океаном. Но для этого ему нужно будет выкладываться на полную и работать на 200 процентов своих возможностей. Желаю ему удачи», ─ приводит слова Рафикова «Команда России».

В прошедшем сезоне Денисенко принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.