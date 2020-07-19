Юдин: рад быть частью «Ак Барса», здесь замечательные люди и шикарные условия для хоккея

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился мнением о трансферной политике казанского клуба в межсезонье.

«Я очень рад, что «Ак Барсу» удалось сохранить состав и усилиться отличными ребятами. Это лучшая новость всего трансферного окна в межсезонье. На самом деле, у нас отличная команда, сплочённый коллектив, готовый биться друг за друга и бороться за самые высокие места в чемпионате. Я правда рад быть частью этой команды. Здесь замечательные люди и условия для хоккея шикарные», — приводит слова Юдина «Татар-информ».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».