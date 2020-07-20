Юдин: Квартальнов ─ очень требовательный тренер, но с ним интересно работать

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился мнением о главном тренере казанского клуба Дмитрии Квартальнове.

«За этот сезон для нас команда стала как семья. Очень много было мероприятий, которые смогли нас сплотить. Мы не только вместе тренировались и работали, но и отдыхали. Семьями собирались. Уже на первых сборах эту атмосферу объединения можно было почувствовать. Дмитрий Вячеславович действительно очень требовательный. При этом он может в один момент разрядить обстановку и в то же время… взять всё в ежовые руковицы, скажем так. С ним очень интересно работать.

По СДЮСШ, помню, тренер все время ко мне Юдин, Юдин… Меня это так задевало! Думаю, других игроков что ли нет? Только и слышу свою фамилию. А сейчас понимаю, что такое внимание дорогого стоит. Когда тебя критикуют и что-то требуют, значит, видят в тебе потенциал, что ты можешь это сделать лучше», ─ приводит слова Юдина «Татар-информ».