Ю. Михайлис: не вижу смысла менять систему, выстроенную Скабелкой. Она работала

Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал своё назначение в клуб.
«Где-то за месяц до назначения были разговоры на эту тему. О том, что нужно быть готовым к переговорам в любой момент. Но месяц прошёл, в прессе стали появляться новости то о финском тренере, то о других специалистах. И я почти уже перестал ждать. Но в итоге раздался звонок от президента клуба Бориса Иванищева, и мы отправились на разговор к руководству. Речь шла и о команде, и обо мне. Готов ли я к новому вызову? Конечно. Такое доверие воодушевляет, ведь КХЛ – мечта любого тренера, в том числе и моя.
Не прощаю трусости. Но в целом я не диктатор, но и не демократ. Действую по ситуации. В какой хоккей будет играть „Барыс“? В быстрый и агрессивный. Состав сохранился на девяносто процентов, все знают и понимают систему, выстроенную Андреем Скабелкой. Она работала, поэтому я пока не вижу смысла что-то менять, а дальше будет видно», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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