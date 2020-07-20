В тренерский штаб «Барыса» вошли Верещагин и Шаянов
Казахстанский «Барыс» завершил формирование тренерского штаба, включив в него Георгия Верещагина и Андрея Шаянова, информирует официальный сайт клуба из Нур-Султана.
Георгий Верещагин является воспитанником карагандинского хоккея. Ранее он был ассистентом Юрия Михайлиса в «Номаде», а также в студенческих и молодёжных сборных Казахстана.
Андрей Шаянов является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Шаянов — заслуженный тренер России, специалист ИИХФ по детскому и юношескому хоккею, выпускник ВШТ. Ранее работал в «Барысе» главным и старшим тренером, в минувшем сезоне входил в тренерский штаб команды МХЛ «Снежные Барсы» из системы «Барыса».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 20 июля 2020
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:34
-
09:31
-
09:08
-
00:55
-
00:32
-
00:25
-
00:20
-
00:00
- 19 июля 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:44
-
21:59
-
21:48
-
21:02
-
20:53
-
20:09
-
19:55
-
19:49
-
19:17
-
18:42
-
18:30
-
17:52
-
17:32
-
16:50
-
16:20
-
15:55
-
15:20
-
15:00
-
14:48
-
14:25
-
13:50
-
13:15
Партнерский контент