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В тренерский штаб «Барыса» вошли Верещагин и Шаянов

В тренерский штаб «Барыса» вошли Верещагин и Шаянов
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» завершил формирование тренерского штаба, включив в него Георгия Верещагина и Андрея Шаянова, информирует официальный сайт клуба из Нур-Султана.

Георгий Верещагин является воспитанником карагандинского хоккея. Ранее он был ассистентом Юрия Михайлиса в «Номаде», а также в студенческих и молодёжных сборных Казахстана.

Андрей Шаянов является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Шаянов — заслуженный тренер России, специалист ИИХФ по детскому и юношескому хоккею, выпускник ВШТ. Ранее работал в «Барысе» главным и старшим тренером, в минувшем сезоне входил в тренерский штаб команды МХЛ «Снежные Барсы» из системы «Барыса».

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