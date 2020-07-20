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Вайсфельд: «Ак Барс» должен стать ещё мощнее. Там сделали хорошие приобретения

Вайсфельд: «Ак Барс» должен стать ещё мощнее. Там сделали хорошие приобретения
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина в грядущем сезоне.

«Думаю, что ЦСКА как минимум останется одним из фаворитов в борьбе за трофей. Может, не таким очевидным, как в прошлом сезоне, но, безусловно, будет претендовать на Кубок Гагарина. На Западе конкуренцию «армейцам» составит СКА, а также «Локомотив», который, по крайней мере на бумаге, усилился очень сильно. Включу в этот список и московское «Динамо» — вот эти четыре команды примерно одинакового уровня и разыграют путёвку в финал Кубка Гагарина от Запада. Что касается Восточной конференции, то позиции «Ак Барса» укрепились ещё сильнее. В Казани не только сохранили практически всех, кого хотели, но ещё и сделали ряд очень хороших приобретений. Опять же на бумаге, «Ак Барс» будет ещё мощнее, хотя и в прошлом сезоне казанцы выглядели отлично», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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