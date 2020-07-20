Андригетто: в «Авангарде» сказали, что отправят меня в фарм-клуб, если я приеду в Россию

Нападающий Свен Андригетто, недавно покинувший «Авангард», рассказал о расторжении контракта с российским клубом.

«У меня был контракт с «Авангардом» на следующий сезон. Но затем мне сказали, что меня отправят в фарм-клуб, если я приеду в Россию. Стало ясно, что свою зарплату, на которую имею право, я просто не получу. Никакого другого решения, кроме расторжения, не было.

Я понимаю, что в условиях пандемии ни один клуб не будет мне платить зарплату в $ 1 миллион. Но в России я понял, что есть вещи поважнее денег», ─ приводит слова Андригетто Blick.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ в составе «Авангарда». В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности «+2» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности «-5».