Андригетто: большинство матчей в КХЛ — сплошное бодание. Мне было некомфортно в России

Нападающий Свен Андригетто, недавно покинувший «Авангард», поделился мнением об игре в КХЛ.
«Несмотря на то что российские игроки получают отличную подготовку и отличаются хорошей техникой, в игре у них нет шансов применить эти тонкие элементы. Большинство матчей — сплошное бодание. Команды на льду больше пашут, а не играют.
Когда я подписывал контракт в КХЛ, то знал, что многие люди описывали условия в КХЛ хуже, чем они были на самом деле. Теперь я должен признать, что они и есть несколько хуже. Сезон в КХЛ в «Авангарде» был тяжёлым. Было очень тяжело, это правильное слово.
Тяжёлый опыт? Иногда это бывает полезно, и я не против трудностей. Мне нравится справляться с этим. Но в России я никогда не чувствовал себя комфортно. Возможно, это из-за языкового барьера. И хоккей очень сильно отличался от того, что я ожидал и надеялся. Но я смог получить там ценный личный опыт, развить себя как личность», — цитирует Андригетто Blick.
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