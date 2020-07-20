Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андригетто: большинство матчей в КХЛ — сплошное бодание. Мне было некомфортно в России

Андригетто: большинство матчей в КХЛ — сплошное бодание. Мне было некомфортно в России
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Свен Андригетто, недавно покинувший «Авангард», поделился мнением об игре в КХЛ.

«Несмотря на то что российские игроки получают отличную подготовку и отличаются хорошей техникой, в игре у них нет шансов применить эти тонкие элементы. Большинство матчей — сплошное бодание. Команды на льду больше пашут, а не играют.

Когда я подписывал контракт в КХЛ, то знал, что многие люди описывали условия в КХЛ хуже, чем они были на самом деле. Теперь я должен признать, что они и есть несколько хуже. Сезон в КХЛ в «Авангарде» был тяжёлым. Было очень тяжело, это правильное слово.

Тяжёлый опыт? Иногда это бывает полезно, и я не против трудностей. Мне нравится справляться с этим. Но в России я никогда не чувствовал себя комфортно. Возможно, это из-за языкового барьера. И хоккей очень сильно отличался от того, что я ожидал и надеялся. Но я смог получить там ценный личный опыт, развить себя как личность», — цитирует Андригетто Blick.

Экс-форвард «Авангарда» Андригетто подписал контракт с «Цюрихом» на пять лет
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020