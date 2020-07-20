Александр Алексеев вернулся к тренировкам с «Вашингтоном»

Защитник Александр Алексеев присоединился к тренировочному сбору «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. Россиянин сегодня проведёт первую тренировку с командой, но не будет участвовать в двустороннем матче.
Также сообщается, что вратарь Илья Самсонов пропустит очередную тренировку «Кэпиталз». Он пока не принял участия ни в одном занятии команды во время тренировочного лагеря.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».
- 20 июля 2020
-
19:28
-
18:51
-
18:43
-
18:03
-
17:35
-
17:25
-
16:45
-
16:33
-
16:19
-
15:58
-
15:16
-
14:44
-
14:30
-
14:18
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:04
-
11:41
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:38
-
10:31
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:34
-
09:31
-
09:08
-
00:55
-
00:32
-
00:25
-
00:20