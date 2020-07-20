Александр Алексеев вернулся к тренировкам с «Вашингтоном»

Защитник Александр Алексеев присоединился к тренировочному сбору «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. Россиянин сегодня проведёт первую тренировку с командой, но не будет участвовать в двустороннем матче.

Также сообщается, что вратарь Илья Самсонов пропустит очередную тренировку «Кэпиталз». Он пока не принял участия ни в одном занятии команды во время тренировочного лагеря.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».