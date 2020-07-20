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В НХЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом среди игроков

В НХЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом среди игроков
Хоккей / НХЛ 0

В «твиттере» Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время третьей фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что по состоянию на понедельник, 20 июля, более 800 хоккеистов отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях третьей фазы. В этой группе игроков было проведено 2618 тестов на COVID-19. В результате тесты двух игроков дали положительный результат на наличие COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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