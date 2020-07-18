Мэр Эдмонтона ─ об арене: серьёзных повреждений нет, всё можно быстро восстановить

Мэр Эдмонтона Дон Айвсон поделился мнением о затоплении местной арены, где должны пройти матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Повреждения только косметические, повреждена облицовка крыши, не было никаких серьёзных повреждений. Это не выглядит достаточно хорошо, но здание не пострадало, и всё можно быстро восстановить», ─ приводит слова Айвсона CBC.ca.
Ранее Эдмонтон получил право на проведение матчей плей-офф НХЛ наряду с Торонто. В городе также запланировано проведение финала Кубка Стэнли.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 18 июля 2020
-
09:33
-
09:16
-
06:53
-
04:19
-
02:40
-
00:57
-
00:22
- 17 июля 2020
-
23:43
-
23:26
-
23:16
-
22:51
-
22:08
-
21:14
-
20:44
-
20:09
-
19:49
-
19:24
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:35
-
17:21
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:18
-
13:59
-
13:20
-
13:00
-
12:48