НХЛ перенесла матч «Вашингтон» ─ «Бостон» с 8 на 9 августа
Национальная хоккейная лига перенесла матч «Вашингтон Кэпиталз» ─ «Бостон Брюинз» с 8 на 9 августа, информирует пресс-служба лиги.
Таким образом, матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» ─ «Филадельфия Флайерз», который был запланирован на 9 августа, будет проведён 8 августа. Обе встречи пройдут в Торонто, точное время матчей по-прежнему не известно.
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». Посредством квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
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