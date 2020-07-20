НХЛ перенесла матч «Вашингтон» ─ «Бостон» с 8 на 9 августа

Национальная хоккейная лига перенесла матч «Вашингтон Кэпиталз» ─ «Бостон Брюинз» с 8 на 9 августа, информирует пресс-служба лиги.

Таким образом, матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» ─ «Филадельфия Флайерз», который был запланирован на 9 августа, будет проведён 8 августа. Обе встречи пройдут в Торонто, точное время матчей по-прежнему не известно.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был прерван. Игры возобновятся 1 августа, но организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. С этого дня стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». Посредством квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.