Моррисси: у Лайне отличная скорость, он силён физически и становится крепче

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Джош Моррисси поделился мнением о финском нападающем Патрике Лайне.

«У него отличная скорость, он силён физически, становится крепче. Ребята приходят сюда совсем молодыми. Для того, чтобы добиться успеха, им нужно время. В ближайшие годы вы увидите, что Пэтти будет играть всё лучше и лучше. По всей площадке, как в прошлом сезоне», ─ приводит слова Моррисси пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».