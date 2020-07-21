Ишматов — о Гранлунде: Умарк – слишком уникальный игрок, скопировать его невозможно

Экс главный тренер молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов поделился мнением о переходе в уфимский клуб форварда Маркуса Гранлунда.



«Гранлунду может помочь наличие в команде его соотечественников – как среди игроков, так и в тренерском штабе. Тем более высока вероятность, что он с ними же и будет в звене – с Манниненом и Хартикайненом.



Здесь видно желание клуба найти замену Умарку, но получится ли добиться того же результата, что со шведом, покажет время. Линус – игрок слишком уникальный, поэтому скопировать его невозможно. Значит, принцип игры первого звена изменится.



Сколько на это уйдёт времени, пока сказать трудно. Но здесь важная роль в результатах «Салавата» ляжет на российских нападающих. В частности, Александра Кадейкина, Никиту Сошникова, Дмитрия Кугрышева. От них будет очень многое зависеть», – приводят слова Ишматова «Известия».

Курносов: в лице Гранлунда «Салават» надеется получить лидера команды на долгие годы