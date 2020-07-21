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Молодёжная команда новокузнецкого «Металлурга» может пропустить следующий сезон в МХЛ

Молодёжная команда новокузнецкого «Металлурга» может пропустить следующий сезон в МХЛ
Хоккей / МХЛ 0

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин сообщил, что молодёжная команда клуба может пропустить следующий сезон в МХЛ.

«По молодёжной команде стоит непростой вопрос. Мы понимаем, что нельзя бросать команду, распускать её на год из-за реконструкции арены, но команда сейчас не может в необходимом объёме тренироваться в Новокузнецке и проводить здесь домашние матчи.

Переезд «Медведей» в другой регион приведёт к увеличению бюджета, к которому клуб после переезда команды «Металлург» уже не готов. Сейчас мы пытаемся найти решение, чтобы сохранить команду в предстоящем сезоне в МХЛ.

Обратимся в правительство Кузбасса с просьбой содействовать в доведении до минимальных требований ледовый дворец, расположенный в поселке Трудармейское Прокопьевского района. Если там установить систему «видеогол» и заменить защитные стёкла на бортах, то МХЛ может допустить «Медведей» к сезону-2020/2021.

На этот счёт у нас уже был предварительный разговор с лигой, и мы надеемся, что в итоге нам пойдут навстречу. Чтобы «Медведи» не пропустили сезон, нужна организационная и финансовая поддержка правительства Кузбасса», – цитирует Денякина пресс-служба клуба.

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