Шей: можем противопоставить Панарину и Зибанеджаду умение играть в давление

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брэди Шей поделился ожиданиями от противостояния со своим бывшим клубом – «Нью-Йорк Рейнджерс» – в квалификации Кубка Стэнли.



«Мы готовимся к плей-офф, не знаем, что будет с травмами, с коронавирусом. В такой ситуации чем глубже состав, тем лучше. У нас очень хороший подбор игроков в обороне. Любой из нас способен сыграть в любое время против любого соперника.



Мы можем противопоставить Панарину и Зибанеджаду наше умение играть в давление. Мы умеем отбирать пространство и время у соперников. Именно так надо играть против ведущих игроков лиги», – цитирует Шея пресс-служба НХЛ.

Американский защитник пополнил состав «ураганов» в этом сезоне. «Рейнджерс» обменяли Шея в дедлайн, получив взамен выбор в первом раунде драфта.