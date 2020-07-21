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Шей: можем противопоставить Панарину и Зибанеджаду умение играть в давление

Шей: можем противопоставить Панарину и Зибанеджаду умение играть в давление
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брэди Шей поделился ожиданиями от противостояния со своим бывшим клубом – «Нью-Йорк Рейнджерс» – в квалификации Кубка Стэнли.

«Мы готовимся к плей-офф, не знаем, что будет с травмами, с коронавирусом. В такой ситуации чем глубже состав, тем лучше. У нас очень хороший подбор игроков в обороне. Любой из нас способен сыграть в любое время против любого соперника.

Мы можем противопоставить Панарину и Зибанеджаду наше умение играть в давление. Мы умеем отбирать пространство и время у соперников. Именно так надо играть против ведущих игроков лиги», – цитирует Шея пресс-служба НХЛ.

Американский защитник пополнил состав «ураганов» в этом сезоне. «Рейнджерс» обменяли Шея в дедлайн, получив взамен выбор в первом раунде драфта.

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