Генеральный менеджер «Рейнджерс» объяснил сделки, совершённые им в дедлайн

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон объяснил сделки, совершённые им в дедлайн. «Рейнджерс» обменяли в «Каролину Харрикейнз» защитника Брэди Шея, заключили семилетний контракт с нападающим Крисом Крайдером и отказались от обмена форварда Йеспера Фаста.

«Всегда есть по поводу контрактных переговоров в дедлайн. За последние несколько недель мы очень много времени провели в разговорах со стороной Крайдера. К счастью, всё закончилось заключением контракта. Но нам пришлось изучить все возможности его обмена. В конечном счёте, мы чувствуем, что Крайдс становится всё сильнее и сильнее. У него хорошие габариты, катание, снайперское чутье, прекрасное взаимопонимание с Микой (Зибанеджадом. — Прим. «Чемпионата»). Все эти факторы говорили, что его нужно сохранить в клубе на долгое время.

Такие игроки, как Йеспер, очень сильно ценятся в НХЛ. Мы подумали с ним обо всём и приняли решение, что сохранить его является важным шагом для организации. Что касается Шея, то наши скауты полагают, что нас ждёт сильный драфт. В ситуации, в которой мы находимся, будет неплохо добавить ещё одного проспекта и при этом добавить пространства под потолком зарплат», — заявил Гортон на пресс-конференции.

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