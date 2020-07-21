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Гареев — об игре с Дацюком: к такому мастеру прислушиваешься, он подсказывал и помогал

Гареев — об игре с Дацюком: к такому мастеру прислушиваешься, он подсказывал и помогал
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Северстали» Артём Гареев поделился воспоминаниями об игре в «Автомобилисте» с нападающим Павлом Дацюком.

«Мы с Пашей играли в одном звене. Он подсказывал, помогал. К игроку с таким опытом, конечно, прислушиваешься. На тренировках на него смотришь, чему-то учишься, стараешься повторить. Думаю, любому игроку, не только молодому, полезно поиграть с таким мастером.

Не скажу, что сезон сложился для меня очень удачно, но и провальным не назову. Средний сезон, мог получиться и получше.

После завершения сезона ходил на лёд в Екатеринбурге, катались с ребятами, которые остались в городе. Потом прилетел в Уфу, там был жёсткий карантин, никуда нельзя выходить. Мы с семьёй сидели за городом, потом стал заниматься с тренером по физподготовке на открытом воздухе», — цитирует Гареева официальный сайт КХЛ.

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