Сушко: КХЛ — это лига, где особенно нужен результат, надо понимать ответственность

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Максим Сушко, отданный в аренду в минское «Динамо», поделился ожиданиями от дебютного сезона в КХЛ.

«Это большой вызов. К тому же это возможность получить игровую практику, никому не хочется пропускать восемь месяцев. Логично, что молодые белорусские хоккеисты хотят играть, будет здорово, если мы все соберёмся и сыграем вместе. Видно, что подбирается очень хорошая команда, думаю, у нас будут стоять только самые высокие задачи.



С Грабовским общался, он меня настраивал, говорил, что надо готовиться к конкуренции, серьёзным играм. КХЛ — это лига, где особенно нужен результат, надо понимать ответственность. Как исполнилось 12 лет, наверное, каждый год был у него на кэмпах. Так что давно знакомы. С тех времён осталось много ярких воспоминаний. Когда тебе 12-13 лет и ты общаешься, тренируешься с игроком НХЛ, это громадное впечатление и опыт. А когда он ещё дарит краги, клюшку, подписывает джерси — это очень много значит для молодых игроков», — приводит слова Сушко пресс-служба клуба.

21-летний белорусский хоккеист был выбран «Филадельфией» на драфте 2017 года под общим 107-м номером. В прошлом сезоне Сушко представлял цвета клуба «Лихай Вэлли» и набрал 21 очко (11+10) в 53 матчах АХЛ.