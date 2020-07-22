Сушко: КХЛ — это лига, где особенно нужен результат, надо понимать ответственность

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Максим Сушко, отданный в аренду в минское «Динамо», поделился ожиданиями от дебютного сезона в КХЛ.
«Это большой вызов. К тому же это возможность получить игровую практику, никому не хочется пропускать восемь месяцев. Логично, что молодые белорусские хоккеисты хотят играть, будет здорово, если мы все соберёмся и сыграем вместе. Видно, что подбирается очень хорошая команда, думаю, у нас будут стоять только самые высокие задачи.
С Грабовским общался, он меня настраивал, говорил, что надо готовиться к конкуренции, серьёзным играм. КХЛ — это лига, где особенно нужен результат, надо понимать ответственность. Как исполнилось 12 лет, наверное, каждый год был у него на кэмпах. Так что давно знакомы. С тех времён осталось много ярких воспоминаний. Когда тебе 12-13 лет и ты общаешься, тренируешься с игроком НХЛ, это громадное впечатление и опыт. А когда он ещё дарит краги, клюшку, подписывает джерси — это очень много значит для молодых игроков», — приводит слова Сушко пресс-служба клуба.
21-летний белорусский хоккеист был выбран «Филадельфией» на драфте 2017 года под общим 107-м номером. В прошлом сезоне Сушко представлял цвета клуба «Лихай Вэлли» и набрал 21 очко (11+10) в 53 матчах АХЛ.
- 22 июля 2020
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:28
-
11:08
-
10:39
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
07:22
-
06:58
-
06:16
-
00:41
- 21 июля 2020
-
23:42
-
23:01
-
22:29
-
21:50
-
21:35
-
20:49
-
19:55
-
19:40
-
19:16
-
18:51
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:12
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:45