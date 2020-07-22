Лямся: в штабе «Салавата» четыре сильных тренера. Очень рассчитываю на своих помощников

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о формировании тренерского штаба уфимской команды.

«Николай Цулыгин отвечает за оборону, Виктор Козлов и Михаил Васильев работают с нападающими. Я также подключаюсь к работе над меньшинством, а Виктор и Михаил занимаются большинством. В таком составе работаем вторую неделю. Замечу, что сейчас в нашем штабе четыре сильных тренера, которые делят ответственность между собой. Конечно, нам потребуется время, чтобы получше узнать новичков, понять их сильные качества. По опыту прошлого года — на это ушло две-три недели.

Когда я только начал формировать штаб, то хотел, чтобы все тренеры получали удовольствие от работы, ставили перед собой высокие цели, развивались и выходили на новый уровень, несмотря на свои амбиции. Мы хотим вместе добиться успеха, у нашей команды высокий потенциал. Я очень рассчитываю на своих помощников, уверен, что каждый из них поможет своими знаниями», — цитирует Лямся пресс-служба КХЛ.