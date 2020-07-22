Бюджет рижского «Динамо» может сократиться на 30-40%

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о бюджете клуба в грядущем сезоне.



«Наш основной спонсор сократил финансирование, общий бюджет «Динамо» может сократиться на 30-40%. Что будет с зарплатами хоккеистов? Вы знаете, что сейчас в КХЛ есть как потолок, так и пол зарплат. Эти условия мы в любом случае не нарушим.



Что касается места, где мы будем проводить свои матчи, то в приоритете здоровье спортсменов. Будем играть там, где жизнь заставит — в Бельгии, Америке, Китае или России. Главное, чтобы все были здоровы», — приводит слова функционера Sportacentrs.



20 июля главным тренером «Динамо» был утверждён Петерис Скудра. Решение утвердил расширенный совет правления клуба. Скудре поручено разработать план подготовки к сезону и предложить кандидатуры в свой тренерский штаб.

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