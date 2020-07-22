Партнёры по «Каролине» признали Андрея Свечникова лучшим игроком сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников получил приз Стива Чиассона как лучший игрок «ураганов» в сезоне. Данную награду вручают после голосования игроков клуба, 20-летний Свечников — самый молодой её обладатель в истории.



В 68 матчах регулярного чемпионата Свечников записал на свой счёт 61 (24+37) балл при показателе полезности "+9".



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Каролина» показала эффектный гол Андрея Свечникова на тренировке