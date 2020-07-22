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«Филадельфия» подписала новый контракт с Линдбломом. Недавно он победил рак

«Филадельфия» подписала новый контракт с Линдбломом. Недавно он победил рак
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал новый контракт с нападающим Оскаром Линдбломом, информирует официальный сайт клуба. 23-летний хоккеист поставил подпись под трёхлетним соглашением, за сезон швед будет получать $ 3 млн.

Напомним, Линдблом недавно завершил лечение от онкологического заболевания. В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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