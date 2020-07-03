Линдблом — о раке: здорово всё это закончить. Такое чувство, что у меня день рождения

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом рассказал, как ему удалось побороть рак. В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.

«Даже не могу объяснить, как я себя чувствую. Такое чувство, что у меня сегодня день рождения, Рождество и все остальные праздники вместе взятые. Здорово всё это закончить. Не могу дождаться возвращения к нормальной жизни и почувствовать, что снова живу.

Посмотрим, что будет дальше. Я постараюсь уйти от химиотерапии и двигаться вперёд. Я ещё ничего не планировал, просто стараюсь набрать форму и посмотреть, что меня ждёт.

От членов семьи до друзей и болельщиков, я не могу выразить, как много для меня это значило. Особенно в начале, когда был самый непростой период. Я услышал очень много добрых слов, которые помогли мне почувствовать себя лучше и успокоиться. Это действительно помогло», — приводит слова Линдблома пресс-служба НХЛ.