Кузьменко — о тренировках: ножки в цемент прерватились, а так отлично

Нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал о тренировочном процессе команды.



«Все соскучились по работе, по коллективу, по персоналу, по всем людям, которые работают в нашей команде. Мне кажется, первые четыре дня все на эмоциях поработали. Все в удовольствие занимаются. Нагрузки хорошие были.



Давно хоккея нет, хочется уже начать работу. Вчера впервые лёд был. Устали, но побегали, поиграли два на два, упражнения сделали. В конце бега были, у меня ножки там в цемент превратились, а так всё отлично», – приводит слова хоккеиста официальный аккаунт клуба в «Твиттере».



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.