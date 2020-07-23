Роб Клинкхаммер продолжит играть в КХЛ

Нападающий Роб Клинкхаммер договорился о контракте с клубом Континентальной хоккейной лиги, сообщил в «Твиттере» агент хоккеиста Алёша Пилко. Подробности станут известны в ближайшее время. Сообщается, что у канадского игрока были предложения из Швейцарии, но тот решил остаться в КХЛ.
В прошедшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за «Авангарда», в 44 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 27 (12+15) баллов при показателе полезности "+10" и 57 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист участия не принимал. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
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