Кожевников: начало чемпионата КХЛ лучше перенести
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался за перенос старта КХЛ, но при этом считает, что предсезонный турнир в Сочи можно провести.
«Время до турнира в Сочи ещё есть. Это нормально — и в НХЛ болеют, и у нас. Ребятам нужно осторожнее к этому отнестись. Поменьше выходить и общаться. Себя нужно беречь. Но я думаю, что 14 дней достаточно, чтобы подготовиться. Турнир — хороший шанс для молодёжи проявить себя. А вот начало чемпионата КХЛ лучше перенести, чтобы не получилось так: он стартовал, а потом его снова отменили. Нужно сделать паузу, чтобы ничего потом не переносить и не играть детьми. Тем более что чемпионат мира тоже перенесли. Это лучший выход», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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