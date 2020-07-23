23 июля новый клуб НХЛ из Сиэтла объявит официальное название команды
Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге, анонсировал дату презентации.
В официальном «инстаграме» пресс-служба клуба опубликовала загадочный пост с видео. В подписи к ролику говорится, что 23 июля в 09:00 утра по Тихоокеанскому времени (19:00 мск) появится на свет 32-я команда. Ожидается, что состоится официальная презентация клуба, на которой будут представлены название и эмблема.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» нового клуба НХЛ из Сиэтла.
«Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/2022. Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте, но презентацию перенесли из-за пандемии коронавируса.
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