Александр Алексеев: наслаждаюсь каждым днём, который провожу с Овечкиным и Ковальчуком

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев поделился впечатлениями от тренировочного лагеря клуба перед плей-офф НХЛ.
«Очень здорово тренироваться с «Вашингтоном», я этому рад. Я не волнуюсь, занимаюсь спокойно. Готов много работать и биться за место в составе. Моя цель – с каждым днём быть лучше и лучше, следовать всем инструкциям и указаниям тренерского штаба. Выходить на лёд вместе с опытными ребятами, которые провели за «Кэпиталз» целый сезон, – это особенное чувство.
Это потрясающий шанс. Овечкин и Ковальчук – две суперзвёзды не только в России, но и во всём мире. Я наслаждаюсь каждым днём, который провожу с ними в одной организации. И вообще здорово, когда так много русских в твоей команде», – цитирует Алексеева пресс-служба НХЛ.
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