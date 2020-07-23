Олег Приданников вошёл в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Тракторе», сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Специалист стал тренером по развитию чёрно-белых.
«Олег Приданников, безусловно, усилит тренерский штаб первой команды. Его основным направлением будет индивидуальное развитие игроков, особое внимание будет уделяться именно катанию и техническому прогрессу. Хорошее катание в современном хоккее является одной из главных составляющих успешного хоккеиста и его главным конкурентным преимуществом.
За океаном, в сборной России и некоторых клубах КХЛ позиция тренера по развитию уже давно приносит свои плоды, поэтому мы и приняли решение о расширении нашего штаба и привлечении специалиста, имеющего хороший опыт персональных тренировок и совместной работы с игроками Континентальной хоккейной лиги», — прокомментировал приглашение Приданникова генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
- 23 июля 2020
-
14:02
-
13:55
-
13:26
-
13:06
-
12:55
-
12:10
-
12:03
-
11:40
-
11:16
-
10:55
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:41
-
09:30
-
09:02
-
08:34
-
06:59
-
06:18
-
05:45
-
04:06
-
00:43
-
00:08
- 22 июля 2020
-
23:31
-
22:48
-
22:13
-
21:50
-
21:06
-
20:42
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:13
-
19:04
-
18:35