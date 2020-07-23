Олег Приданников вошёл в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Тракторе», сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Специалист стал тренером по развитию чёрно-белых.

«Олег Приданников, безусловно, усилит тренерский штаб первой команды. Его основным направлением будет индивидуальное развитие игроков, особое внимание будет уделяться именно катанию и техническому прогрессу. Хорошее катание в современном хоккее является одной из главных составляющих успешного хоккеиста и его главным конкурентным преимуществом.



За океаном, в сборной России и некоторых клубах КХЛ позиция тренера по развитию уже давно приносит свои плоды, поэтому мы и приняли решение о расширении нашего штаба и привлечении специалиста, имеющего хороший опыт персональных тренировок и совместной работы с игроками Континентальной хоккейной лиги», — прокомментировал приглашение Приданникова генеральный директор «Трактора» Иван Савин.