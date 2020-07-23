Назаров: Россия без хоккея практически пять месяцев. Могут начаться необратимые процессы

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в клубах КХЛ.
«Внимательно читаю последние новости, вижу, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Континентальной лиге непростая. Некоторые ведущие клубы уже объявили, что у них в составе много инфицированных. Главное, что хочется в этой связи сделать, – пожелать скорейшего выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой заразой. Могу сказать, разумеется, без фамилий, что среди моих друзей и знакомых тоже есть те, кто болеет и переболел. Мы постоянно на телефоне, всех поддерживаю, всем желаю здоровья.
Кроме того хочу поддержать КХЛ. Считаю, что сезон обязательно нужно начать именно 2 сентября, как это было запланировано. Время ещё есть, командам важно соблюдать все эпидемиологические предписания и правила, чтобы начать играть в хоккей в указанный срок. По крайней мере стремиться к этому. Посмотрите, страна без хоккея уже практически пять месяцев, плей-офф не доигран. Могут начаться необратимые процессы. Люди соскучились по хоккею, так что я, повторюсь, всячески надеюсь, что со 2 сентября мы вернёмся к прежней хоккейной жизни. Думаю, в КХЛ для этого сделают всё возможное. И ещё раз: главное — всем здоровья», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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