Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся: предполагал, что когда-нибудь представится шанс возглавить «Салават»

Лямся: предполагал, что когда-нибудь представится шанс возглавить «Салават»
Хоккей / КХЛ 0

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал своё назначение на должность.

«На протяжении трёх лет я работал в Уфе ассистентом главного тренера. Предполагал, что шанс когда-нибудь возглавить команду представится, и я ждал этого шанса. Когда поступило предложение, достаточно легко и быстро его принял. У меня уже был опыт работы главным тренером в финской лиге, помимо этого успел поработать и в роли ассистента. Безусловно, стать главным тренером «Салавата Юлаева» — большая честь и вызов для меня. Здесь собрана отличная команда, прекрасные болельщики, отличный город.

Я работал в Финляндии главным тренером «Йокерита» и «Пеликанс». 10 лет назад у меня действительно появилась мечта когда-нибудь возглавить команду где-нибудь за пределами Финляндии. КХЛ – это более высокий уровень по сравнению с финской лигой», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020