Лямся: предполагал, что когда-нибудь представится шанс возглавить «Салават»

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал своё назначение на должность.
«На протяжении трёх лет я работал в Уфе ассистентом главного тренера. Предполагал, что шанс когда-нибудь возглавить команду представится, и я ждал этого шанса. Когда поступило предложение, достаточно легко и быстро его принял. У меня уже был опыт работы главным тренером в финской лиге, помимо этого успел поработать и в роли ассистента. Безусловно, стать главным тренером «Салавата Юлаева» — большая честь и вызов для меня. Здесь собрана отличная команда, прекрасные болельщики, отличный город.
Я работал в Финляндии главным тренером «Йокерита» и «Пеликанс». 10 лет назад у меня действительно появилась мечта когда-нибудь возглавить команду где-нибудь за пределами Финляндии. КХЛ – это более высокий уровень по сравнению с финской лигой», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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