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«Разыграли картину, могли расстаться по-человечески». Сушинский — об уходе из «Авангарда»

«Разыграли картину, могли расстаться по-человечески». Сушинский — об уходе из «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Максим Сушинский прокомментировал свой уход из хоккейного клуба «Авангард». На последнем совете директоров «ястребов» должность президента, которую занимал Сушинский, упразднили.

«Разыграли какую-то картину. Можно было просто сказать, что Сушинский им не нужен. А они решили гнать картину про заседание совета директоров, на котором, как я понимаю, не было никакого обсуждения, а просто всех поставили перед фактом.

Встречался ли я с Крыловым после истечения контракта? Да, общался с ним. Сначала мне предложили снизить мой контракт на 50%, я согласился. Видимо, думали, что я из-за денег работаю, но так не вышло. Пришлось что-то другое придумывать.

До сих пор «Авангард» боится, не сказали мне ни «до свидания», ни пожали руку. Мне кажется, это не очень их красит. Я ничего плохого клубу не сделал. Если захотели со мной расстаться, то можно это сделать по-человечески, но, по всей видимости, этого никто не хочет делать», — цитирует Сушинского Sport24.

В «Авангарде» прошёл совет директоров. Бюджет сокращён на 24%, Сушинский покинул клуб
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