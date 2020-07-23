«Разыграли картину, могли расстаться по-человечески». Сушинский — об уходе из «Авангарда»

Максим Сушинский прокомментировал свой уход из хоккейного клуба «Авангард». На последнем совете директоров «ястребов» должность президента, которую занимал Сушинский, упразднили.
«Разыграли какую-то картину. Можно было просто сказать, что Сушинский им не нужен. А они решили гнать картину про заседание совета директоров, на котором, как я понимаю, не было никакого обсуждения, а просто всех поставили перед фактом.
Встречался ли я с Крыловым после истечения контракта? Да, общался с ним. Сначала мне предложили снизить мой контракт на 50%, я согласился. Видимо, думали, что я из-за денег работаю, но так не вышло. Пришлось что-то другое придумывать.
До сих пор «Авангард» боится, не сказали мне ни «до свидания», ни пожали руку. Мне кажется, это не очень их красит. Я ничего плохого клубу не сделал. Если захотели со мной расстаться, то можно это сделать по-человечески, но, по всей видимости, этого никто не хочет делать», — цитирует Сушинского Sport24.
- 23 июля 2020
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