Торторелла: «Коламбус» не готов. Некоторые ключевые игроки не понимают, что нас ждёт

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла недоволен готовностью ряда игроков команды к матчам квалификации Кубка Стэнли. Команде предстоит провести серию c «Торонто Мэйпл Лифс» до трёх побед. Победитель сыграет в первом раунде плей-офф.

«Несколько человек, которые, по нашему мнению, должны решать исход матчей, сейчас не готовы к этому. И меня это беспокоит. Не уверен, что они работают как нужно, чтобы подготовиться к серии. Не стал бы говорить, что таких много. Речь идёт о нескольких игроках. В основном же на сборах мне всё понравилось. За исключением двух-трёх ребят, которые важны для команды. Это меня беспокоит. Не уверен, что некоторые ключевые игроки понимают, что нас ждёт. Мы работаем над этим.



Надеюсь, мы сможем избежать ошибочного ощущения, что у нас есть возможность не спеша готовиться к квалификации. Сейчас важен каждый день. Мы готовимся не к регулярному чемпионату, когда у нас есть шанс поработать над собой в первых 15 матчах. Нас ждёт спринт.



Некоторые это поняли, другие осознали не в полной мере. Мы всё ещё далеки от состояния готовности к играм в Торонто. Не хочу даже думать, что в команде сложилось вредное ощущение, что у нас ещё есть время. Нам нужно готовиться», – цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.