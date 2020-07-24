Беспалов: главное, чтобы чемпионат стартовал. Не хочется оставаться без хоккея

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Как только заходишь на информационные сайты, сразу натыкаешься на новости про коронавирус. У нас много ребят заболело, поэтому не понаслышке знаю, что это такое. Каждый может оказаться в этих списках. Конечно, неприятная ситуация, но самое страшное, что ты готовился к сезону, а в итоге этот вирус тебя выбивает из колеи. Выходит, всё, что ты делал летом, все твои старания, просто напрасны. По сути придётся заново готовиться, а некоторые ребята даже уже и подготовиться не успеют. И к сезону подойдут все в разной форме. Кто и как быстро оправится от этой болезни, неизвестно.

Главное, чтобы чемпионат стартовал, хочется, чтобы мы все не остались без хоккея, потому что это будет удар ниже пояса и для игроков, и для болельщиков. Конечно, команды будут в разных физических кондициях. Но что делать? Такое испытание даёт нам жизнь.

Получится ли нормально подготовиться к сезону? К нам пришло очень много именитых, талантливых ребят, у которых много за спиной и побед, и достижений. Хороший состав подбирается, но, к сожалению, сейчас непонятная ситуация. Я, если честно, не знаю, как всё сложится. Те, кто не заболели, будут вылезать на своей физической подготовке, а те, кто придут позже, будут за счёт мастерства играть. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята поскорее поправились», ─ приводит слова Беспалова пресс-служба клуба.