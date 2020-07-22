Светлов — о переезде «Куньлуня»: рад за жителей Мытищ, там большой отряд болельщиков

Известный тренер Сергей Светлов прокомментировал тот факт, что китайский «Куньлунь» следующий сезон проведёт в Мытищах.



«19 июля КХЛ планировала представить предварительный календарь чемпионата-2020/2021, поэтому хорошо, что китайцы уже определились с местом прописки. Теперь на очереди — другие зарубежные клубы лиги — Рига, „Барыс“, возможно, „Йокерит“. Чем раньше с ними наступит ясность, тем легче будет КХЛ.



Что касается Мытищ, то я рад за местных жителей. На мой взгляд, именно там — самый большой отряд болельщиков в Подмосковье, а арена — самая современная в регионе. У нас в Мытищах была великолепная поддержка, в этом плане проблем у „Куньлуня“ точно не возникнет.



Почеми китайцы выбрали Подмосковье, а не Владивосток? Больной для меня вопрос. С точки зрения инфраструктуры, интереса к хоккею Владивосток не уступит ни одному городу России, за исключением, может быть, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Не случайно „Адмирал“ с наименьшим в лиге бюджетом, который оказывался значительно ниже даже пола зарплат, в последние годы был конкурентоспособен.



Тем не менее „Куньлунь“ посчитал, что вариант с Мытищами проще. Раз лига его утвердила, значит, все нормально. Главное, что „Куньлунь“ в эти тяжелые времена сохранил за собой место в КХЛ и потенциал, с которым можно решать задачи. Вот в чем ключевой момент», — цитирует Светлова Russia-Hockey.