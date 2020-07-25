Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бадюков: в НХЛ Прохоркин окреп и понял, в какой хоккей надо стремиться играть

Бадюков: в НХЛ Прохоркин окреп и понял, в какой хоккей надо стремиться играть
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал подписание нападающим Николаем Прохоркиным контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Я думаю, что он может играть вместе с Сергеем Плотниковым и Максимом Карповым. То есть с теми ребятами, с которыми выходил на лёд в Санкт-Петербурге. Но тут надо смотреть, как решит Илья Петрович Воробьёв. То, что Николая поставят в первые два звена, — это точно. А какое из них станет лидирующим, неизвестно. Потому что в дальнейшем сочетания будут меняться.

Изменила ли НХЛ нападающего? Полагаю, что Николай окреп, понял, что это за лига, и в какой хоккей надо стремиться играть. А то, что у него есть талант, это и так было понятно. Возможно, в НХЛ нападающий получал не так много времени, но, думаю, сейчас он и физически, и ментально готов к нагрузкам. А игрового времени в «Магнитке» ему дадут гораздо больше. И сейчас для него настанет определяющий момент, когда надо доказать, что Прохоркин может превратиться в топ-игрока команды, которая борется за высокие достижения. Вопрос в том, насколько ему удастся давать результат в одном из первых звеньях», ─ приводят слова Бадюкова «Известия».

Канарейкин: Прохоркин в «Магнитке» должен по-новому проявить свои бомбардирские качества
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020