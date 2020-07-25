Бадюков: в НХЛ Прохоркин окреп и понял, в какой хоккей надо стремиться играть

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал подписание нападающим Николаем Прохоркиным контракта с магнитогорским «Металлургом».
«Я думаю, что он может играть вместе с Сергеем Плотниковым и Максимом Карповым. То есть с теми ребятами, с которыми выходил на лёд в Санкт-Петербурге. Но тут надо смотреть, как решит Илья Петрович Воробьёв. То, что Николая поставят в первые два звена, — это точно. А какое из них станет лидирующим, неизвестно. Потому что в дальнейшем сочетания будут меняться.
Изменила ли НХЛ нападающего? Полагаю, что Николай окреп, понял, что это за лига, и в какой хоккей надо стремиться играть. А то, что у него есть талант, это и так было понятно. Возможно, в НХЛ нападающий получал не так много времени, но, думаю, сейчас он и физически, и ментально готов к нагрузкам. А игрового времени в «Магнитке» ему дадут гораздо больше. И сейчас для него настанет определяющий момент, когда надо доказать, что Прохоркин может превратиться в топ-игрока команды, которая борется за высокие достижения. Вопрос в том, насколько ему удастся давать результат в одном из первых звеньях», ─ приводят слова Бадюкова «Известия».
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