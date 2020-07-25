Дубник: на тренировках можно отрабатывать технику, но ничто не сравнится с реальным матчем

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник рассказал о тренировках в преддверии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Невозможно воспроизвести игровые ситуации. На тренировках полевые игроки бросают с удобных позиций. Голова поднята, они меняют направление броска в последний момент. Каждый бросок опасен, почти каждый голевой. Но так не бывает в игре.

На тренировках игроки тоже собираются перед воротами, чтобы закрыть мне обзор. Но это не совсем то, потому что партнёры не будут бросать, чтобы не травмировать одноклубников. Поэтому надо играть. Это единственный способ набрать игровую форму, почувствовать игру. На тренировках можно работать над другими элементами, отрабатывать технику. Но ничто не сравнится с реальным поединком», – приводит слова Дубника пресс-служба НХЛ.