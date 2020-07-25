Давид Пастрняк и Ондржей Каше отправятся вместе с «Бостоном» в Торонто

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди сообщил, что чешские нападающие Давид Пастрняк и Ондржей Каше завтра, 26 июля, полетят с командой в Торонто для участия в квалификационных матчах Кубка Стэнли.

«Полетят ли Пастрняк и Каше в Торонто? Так мне сказали. Но всё может измениться. Пока планы у нас такие. Надеемся, все будут готовы к вылету в воскресенье в 17:30», ─ приводит слова Кэссиди пресс-служба лиги.

Напомним, Пастрняк провёл только одну тренировку с командой во время сборов. Форвард пропустил первые два дня занятий из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, который он был вынужден соблюдать, вернувшись в США из Чехии. После 15 июля команда объявила, что Пастрняк не может тренироваться.

Недавно Пастрняк в четвёртый раз подряд был признан лучшим хоккеистом Чехии. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ чешский форвард стал лучшим снайпером, забросив 48 шайб и сделав 47 голевых пасов. Разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.