Кожевников: у Хартли нет базовой подготовки, которая подходит для КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал селекционную работу омского «Авангарда».

«У меня вопросы к безграничной вере всего руководства «ястребов» в Боба Хартли. На мой взгляд, именно от него идут постоянные перетряхивания состава, это типично канадская политика. Посмотрите, ни одному российскому тренеру не приобретали столько игроков, сколько Хартли.

Между тем ещё два года назад многие говорили о том, что канадец – тренер первого сезона. На свежачка, на эмоциях, на красивых интервью он даст старт, а потом будет всё хуже и хуже, ведь базовой подготовки, которая подходит для России, для КХЛ, у этого специалиста нет. Вот вам и главный ответ», ─ приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.