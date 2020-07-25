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Кожевников: Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги

Кожевников: Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Максима Сушинского из «Авангарда».

«Меня удивило то, как «ястребы» расстались со своим президентом Максимом Сушинским. Показалось, что никто не нашел в себе сил объяснить, из-за чего произошла такая перестановка, да ещё в столь странном исполнении. Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги.

Я понимаю эмоции Сушинского. Да, всё получилось, мягко говоря, не очень корректно с обеих сторон, но в хоккейном мире всё-таки не принято так расставаться.

На мой взгляд, главная проблема Балашихи скрыта в таблице переходов. Этим летом человек 15-20 из «Авангарда» ушли, столько же пришли. Ни один другой клуб КХЛ год за годом не устраивает таких распродаж. О каком строительстве команды тут можно говорить?» ─ приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

23 июля в омском клубе состоялся совет директоров, по итогам которого упразднили должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.

«Разыграли картину, могли расстаться по-человечески». Сушинский — об уходе из «Авангарда»
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