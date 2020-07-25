Кожевников: Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Максима Сушинского из «Авангарда».

«Меня удивило то, как «ястребы» расстались со своим президентом Максимом Сушинским. Показалось, что никто не нашел в себе сил объяснить, из-за чего произошла такая перестановка, да ещё в столь странном исполнении. Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги.

Я понимаю эмоции Сушинского. Да, всё получилось, мягко говоря, не очень корректно с обеих сторон, но в хоккейном мире всё-таки не принято так расставаться.

На мой взгляд, главная проблема Балашихи скрыта в таблице переходов. Этим летом человек 15-20 из «Авангарда» ушли, столько же пришли. Ни один другой клуб КХЛ год за годом не устраивает таких распродаж. О каком строительстве команды тут можно говорить?» ─ приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

23 июля в омском клубе состоялся совет директоров, по итогам которого упразднили должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.