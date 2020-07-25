Маршан: мне кажется, что Харе скоро исполнится 70 лет. Думаю, он будет играть вечно

Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился своим мнением об игре 43-летнего защитника Здено Хары. У ветерана после сезона-2019/2020 заканчивается контракт с клубом.



«Не думаю, что Хара завершит карьеру в обозримом будущем. Я правда так думаю. У меня ощущение, что он будет играть вечно. Когда кто-то заканчивает, ты это понимаешь. По нему же этого не скажешь.



Хара по-прежнему делает больше остальных. Он всё ещё хочет побеждать больше, чем кто-либо. Когда заходит разговор про завершение карьеры, Здено всегда говорит, что будет играть до 70. Что, мне кажется, будет через два года. Так что — да, я не думаю, что он собирается заканчивать. Думаю, что он будет играть долго, он ещё на многое способен. Хара по-прежнему является одним из лучших защитников лиги, и я не представляю, что он в скором времени закончит», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.