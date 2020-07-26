Сидни Кросби намерен сыграть в первом матче после возобновления сезона НХЛ
Нападающий Сидни Кросби намерен принять участие в контрольном матче «Питтсбург Пингвинз» перед первой встречей в квалификации Кубка Стэнли.
«Надеюсь, проведу ледовую тренировку с командой в понедельник, а во вторник, при идеальном стечении обстоятельств, сыграю в матче. Если нет, буду идти день за днём. Но рассчитываю принять участие в матче. Конечно, хотелось бы больше поиграть в двусторонках и почувствовать игровые ситуации.
Но в то же время хорошо, что мне удалось сейчас провести на льду приличное количество времени. Покатался и не считаю, что мне нужна ещё неделя. В общем, двигаюсь в правильном направлении. Так что надеюсь принять участие в контрольном матче», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.
Прайс — о Малкине и Кросби: всегда интересно играть против выдающихся мастеров
- 26 июля 2020
-
10:34
-
10:10
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
06:20
-
00:57
-
00:13
- 25 июля 2020
-
23:27
-
23:01
-
22:41
-
22:16
-
21:50
-
21:38
-
21:04
-
20:48
-
20:35
-
20:22
-
19:51
-
19:32
-
18:56
-
18:35
-
17:58
-
17:54
-
17:18
-
16:58
-
16:33
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:43
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
12:58
Партнерский контент