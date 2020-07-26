Сидни Кросби намерен сыграть в первом матче после возобновления сезона НХЛ

Нападающий Сидни Кросби намерен принять участие в контрольном матче «Питтсбург Пингвинз» перед первой встречей в квалификации Кубка Стэнли.

«Надеюсь, проведу ледовую тренировку с командой в понедельник, а во вторник, при идеальном стечении обстоятельств, сыграю в матче. Если нет, буду идти день за днём. Но рассчитываю принять участие в матче. Конечно, хотелось бы больше поиграть в двусторонках и почувствовать игровые ситуации.

Но в то же время хорошо, что мне удалось сейчас провести на льду приличное количество времени. Покатался и не считаю, что мне нужна ещё неделя. В общем, двигаюсь в правильном направлении. Так что надеюсь принять участие в контрольном матче», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.